https://static.news.ru/photo/b0342d0c-24cc-11ea-a0ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Раздетый до трусов студент РАНХиГС сорвался с 18-го этажа московской многоэтажки. Его тело нашли работники расположенной рядом заправки.

Очевидцы услышали крик и хлопок. Они побежали на звук и нашли труп погибшего, передаёт МК.

На место приехала скора помощь. Когда врачи понимали тело на носилки, из того же окна упал пакет с мусором.

В этом помещении живут ещё два студента. Они втроём снимали квартиру. Молодые люди сами вышли на улицу и рассказали, что погибший вёл себя неадекватно. Он резко стал агрессивным, бил ногами стены, а потом выпал из окна.

Ранее в Новом Уренгое, как писал NEWS.ru, семилетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже. Причиной падения ребёнка мог стать кот в её рюкзаке.