Раздетый до трусов студент РАНХиГС сорвался с 18-го этажа московской многоэтажки. Его тело нашли работники расположенной рядом заправки.
Очевидцы услышали крик и хлопок. Они побежали на звук и нашли труп погибшего,
На место приехала скора помощь. Когда врачи понимали тело на носилки, из того же окна упал пакет с мусором.
В этом помещении живут ещё два студента. Они втроём снимали квартиру. Молодые люди сами вышли на улицу и рассказали, что погибший вёл себя неадекватно. Он резко стал агрессивным, бил ногами стены, а потом выпал из окна.
Ранее в Новом Уренгое, как писал NEWS.ru, семилетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже. Причиной падения ребёнка мог стать кот в её рюкзаке.
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