Сотрудники правоохранительных органов Сочи проводят проверку в связи с дракой в торговом центре «Моремолл» в Сочи. Участники инцидента были одеты в женские платья и туфли на каблуках, рассказал представитель ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По его словам, ЧП произошло 7 марта,
Как писал NEWS.ru, группа молодых людей в платьях и на каблуках попыталась что-то похитить из магазина. Однако охранники задержали мужчин. Началась потасовка. Очевидцы вызвали полицейских, которые урегулировали конфликт.
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