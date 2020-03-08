https://static.news.ru/photo/bf350cf4-6207-11ea-af08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Сочи проводят проверку в связи с дракой в торговом центре «Моремолл» в Сочи. Участники инцидента были одеты в женские платья и туфли на каблуках, рассказал представитель ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По его словам, ЧП произошло 7 марта, передаёт РИА Новости. В настоящий момент все участники конфликта задержаны. Силовики решают вопрос о привлечении к административной ответственности зачинщика драки.

Как писал NEWS.ru, группа молодых людей в платьях и на каблуках попыталась что-то похитить из магазина. Однако охранники задержали мужчин. Началась потасовка. Очевидцы вызвали полицейских, которые урегулировали конфликт.