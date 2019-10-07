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Более 400 детей погибли, свыше семи тысяч пострадали с начала 2019 года во время самостоятельного летнего отдыха. Такие данные озвучила пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Анны Кузнецовой.

По данным мониторинга уполномоченных, в период неорганизованного летнего отдыха погибло 426 детей, по разным причинам пострадали 7 786 несовершеннолетних, — говорится в сообщении на сайте омбудсмена. В течение летних месяцев...