https://static.news.ru/photo/5c1ade62-e92d-11e9-9518-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Сотрудник полиции покончил с собой в одном из зданий МВД Татарстана. Информацию об этом подтвердили в республиканском управлении министерства.
Для выяснения всех обстоятельств и причин суицида, а также проведения служебной проверки создана комиссия под руководством заместителя министра внутренних дел по Татарстану, — цитирует представителя пресс-службы «Интерфакс».
Погибшим оказался 32-летний капитан полиции, которого нашли в служебном тире. Умер он в машине скорой помощи.