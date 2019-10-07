Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудник полиции покончил с собой в одном из зданий МВД Татарстана. Информацию об этом подтвердили в республиканском управлении министерства.

Для выяснения всех обстоятельств и причин суицида, а также проведения служебной проверки создана комиссия под руководством заместителя министра внутренних дел по Татарстану, — цитирует представителя пресс-службы «Интерфакс».

Погибшим оказался 32-летний капитан полиции, которого нашли в служебном тире. Умер он в машине скорой помощи.

Как писал News.ru, в сентябре стало известно, что два сотрудника Росгвардии покончили с собой в Ивановской и Вологодской областях. По факту произошедшего в силовом ведомстве начали проверку.

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