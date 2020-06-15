«Ты сдохнешь»: полицейский душил подростка на Кубани

https://static.news.ru/photo/eb67bfa4-af20-11ea-b313-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видеозапись момента нападения на подростка кубанского полицейского появилась в Сети. Силовик душил его и угрожал матом.

Видеоролик опубликован на YouTube. По данным Telegram-канала «Чп Краснодар», полицейских вызвали из-за громкой музыки. В результате сотрудник правоохранительных органов требовал от ребёнка подписать документ о том, что он оказывал сопротивление. В настоящий момент парень находится в больнице.

Если я *** [ударю] — ты сдохнешь, — говорил полицейских.

В местном МВД прокомментировали видеоролик. Там уверяют, что юноша сам напал на полицейского. По данным ведомства, молодой человек был пьян, агрессивен и матерился.

В ходе возникшего конфликта молодой человек напал на сотрудника полиции. В соответствии с законодательством инспектор ППСП применил физическую силу, — передаёт «Подъём».

Подростка хотят привлечь к ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. При этом действия силовиков проверят.

Ранее NEWS.ru писал, что Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить наркотики москвичу.

Силовиков вызвали конфликтующие соседи, поссорившиеся из-за громкой музыки. Приехав по адресу, один из сотрудников пригрозил стороне конфликта, что сфабрикует против него уголовное дело по статье о наркотиках. В квартире мужчины стояла скрытая камера наблюдения. Видео инцидента попало в Сеть.