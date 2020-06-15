Полицейских ранили в перестрелке в Москве

https://static.news.ru/photo/4babff5a-af0e-11ea-99b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стрельба произошла на Ленинском проспекте в столице. В результате ЧП пострадали два сотрудника правоохранительных органов.

По предварительной информации, их состояние врачи оценивают как тяжёлое, передаёт Life Shot.

Mash сообщает , что инцидент произошёл у гостиницы «Салют». В настоящий момент к этому месту едут дополнительные наряды силовиков. По данным журналистов, участниками перестрелки был сотрудник ГИБДД и таксист, которого остановили для проверки документов.

«Интерфакс» со ссылкой на источник отмечает , что нападавший начал стрелять из травматического пистолета. «112» добавляет , что нападавший тоже ранен.

13 июня, как писал NEWS.ru, на Бойцовой улице на востоке столицы произошла ссора между двумя мужчинами. Один из них открыл стрельбу, вероятно, из травматического пистолета. Затем он скрылся с места ЧП.

Второго участника конфликта госпитализировали с ранением в живот, в свою очередь рассказал источник в правоохранительных органах.