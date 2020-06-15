Полицейских ранили в перестрелке в Москве

Стрельба произошла на Ленинском проспекте в столице. В результате ЧП пострадали два сотрудника правоохранительных органов.
По предварительной информации, их состояние врачи оценивают как тяжёлое,
Mash
«Интерфакс» со ссылкой на источник
13 июня, как писал NEWS.ru, на Бойцовой улице на востоке столицы произошла ссора между двумя мужчинами. Один из них открыл стрельбу, вероятно, из травматического пистолета. Затем он скрылся с места ЧП.
Второго участника конфликта госпитализировали с ранением в живот, в свою очередь рассказал источник в правоохранительных органах.
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