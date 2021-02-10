Полицейские задержали убийцу воронежской учительницы

https://static.news.ru/photo/037ca046-6bd7-11eb-8e60-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого обвиняют в жестоком убийстве учительницы в Воронеже, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области задержан обвиняемый в совершении убийства 47-летней женщины, тело которой 2 февраля текущего года с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено вблизи одного из кафе на Московском проспекте города Воронежа, — рассказала она.

Сейчас его везут к следователю для дальнейшей работы. На него возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и разбое, говорится на сайте местного МВД.

Как писал NEWS.ru, в соцсетях мужчина указал, что после школы учился в ПТУ, затем в медицинском лицее, а потом поступил на факультет лечебного дела Луганского государственного медуниверситета на специальность «Травматология и ортопедия». Служил в украинской армии артиллеристом. Судя по фото, воевал в ополчении ЛНР.

47-летнюю учительницу Наталью Тушинскую убили. Нападавший нанёс ей множественные ранения ножом в шею и грудь. Он унёс с собой сумку и телефон жертвы.