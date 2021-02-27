В Дагестане полицейские погибли после ДТП с водовозом

https://static.news.ru/photo/494a2cb8-7999-11eb-b611-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Водовоз столкнулся с машиной полиции в Дагестане. В результате ЧП погибли двое сотрудников правоохранительных органов, сообщили в местном МВД.

Грузовая машина — водовоз допустила столкновение со служебным полицейским уазиком. Двое правоохранителей погибли на месте, один полицейский и предполагаемый виновник ДТП госпитализированы, — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошёл примерно в 07:00 недалеко от села Атланаул Буйнакского района. Сейчас на месте работают полицейские и представители других экстренных служб, передаёт РИА Новости.

Ранее на юго-западе Москвы водитель такси не справился с управлением и сбил пешехода. О состоянии пострадавшего не сообщается. ДТП произошло на Мичуринском проспекте в районе дома 74. На месте аварии работали сотрудники МЧС. Движение было затруднено на один километр, сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

До этого на юго-востоке столицы на Братеевской улице возле дома 29А столкнулись сразу пять автомобилей. По предварительным данным, есть пострадавшие. В департаменте городского транспорта обратились к горожанам с призывом быть внимательными и аккуратными на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. В настоящее время на улице очень скользко и снежно, писал NEWS.ru.