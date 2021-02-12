Покончившая с собой 10-летняя девочка сохраняла суицидальные картинки

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В телефоне 10-летней девочки, которая покончила с собой в Санкт-Петербурге, нашли картинки с изображением способа самоубийства, который она выбрала для себя.

Об этом рассказал источник KP.RU.

Предварительно можно сказать, что это далеко не внезапное решение, — заявил информатор.

Он отметил, что телефон был «забит» суицидальными картинками. Собеседник журналистов считает, что в смерти девочки виноваты «группы смерти».

По словам матери девочки, ребёнок по непонятным причинам вышел из дома без верхней одежды около 04:30 утра. Родители, заметив пропажу дочери, отправились на её поиски, оказавшиеся безуспешными.

Спустя некоторое время прохожий нашёл тело девочки на детской площадке в одном из дворов на Новгородской улице в Колпинском районе. Следственные органы в настоящее время пытаются разобраться в произошедшем. С семьёй погибшей девочки работает команда психологов.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь Колпинского района Петербурга Надежда Осипова рассказала, что девочка была примерным ребёнком и училась на отлично. По её словам, об обстоятельствах инцидента до сих пор крайне мало данных.