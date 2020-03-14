Сотрудники правоохранительных органов подозревают инспектора ГИБДД в серийном ограблении банкоматов. По данным следствия, ущерб от его действий составил 10,2 млн рублей.
Силовики считают, что он совершал преступления в составе группы с августа по сентябрь 2019 года,
Как ранее писал NEWS.ru, шестеро злоумышленников в возрасте от 25 лет до 41 года обворовывали пассажиров метро в Санкт-Петербурге. Общая сумма ущерба от преступной деятельности карманников составила 1,6 млн рублей. В среду, 4 марта, полицейские смогли задержать мошенников.
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