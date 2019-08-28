https://static.news.ru/photo/09b905a2-b64e-11e9-aa3e-fa163e074e61_660.jpgФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Массовое отравление суши из сети ресторанов доставки «Фарфор» произошло в Самаре. По данным регионального Роспотребнадзора, количество пострадавших от некачественной продукции выросло до 48 человек.
Причиной заболевания стали возбудители кишечной группы бактериальной этиологии (сальмонелла), — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как пишет РБК со ссылкой на Минздрав Самарской области, в результате отравления в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы 30 человек, в том числе семь детей, ещё 18 получили лечение амбулаторно.