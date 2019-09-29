https://static.news.ru/photo/0777b020-e2b0-11e9-a0f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

Электрический ток пустили по батареям многоэтажного дома Воронежа. В результате из здания эвакуировали жителей двух подъездов.

Инцидент произошёл в доме 92 по улице Хользунова, передаёт « Блокнот Воронеж ».

Сотрудники аварийных служб перекрыли газ и отключили водоснабжение в доме. В настоящий момент эксперты выясняют причину ЧП. Выведенные люди находятся в пунктах обогрева, представляющих из себя городские автобусы.

Жильцы в последнее время сообщали о падении напряжения в электросети. Кроме того, на батареях у них плавилась краска, а в нескольких квартирах фиксировались возгорания.

По мнению Дмитрия Фурсова, директора управляющей компании «Мастер», занимающейся обслуживанием дома, кто-то из соседей несанкционированно «кинул толь на батарею», чтобы занизить показания электросчётчика.

Отмечу, что сети этого дома не рассчитаны на большое число электроприборов, которые люди стали использовать с наступлением холодов. Нагрузка идёт колоссальная, сети не выдерживают, — подчеркнул он.

Фурсов добавил, что положение может спасти только полная замена коммуникаций в рамках капремонта.

Ранее News.ru писал, что пожар вспыхнул в общежитии, расположенном в столичном районе Тропарёво-Никулино. Сотрудники МЧС эвакуировали 25 человек с горящего и расположенных выше этажей. Всего администрация здания вывела для безопасности около 700 человек.