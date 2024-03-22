Плен на глубине 147 метров: живы ли амурские горняки после обвала в шахте

Фото: t.me/amurobl_official

13 горняков в Амурской области оказались отрезаны от мира в обвалившейся шахте «Пионер» на глубине больше 100 метров. Живы ли они, есть ли с ними связь, что известно о шахте и ее хозяине?

Сколько дней прошло с ЧП на шахте «Пионер»

18 марта на золотодобывающем руднике «Пионер» в Амурской области произошел прорыв горных пород. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек.

Ранее ТАСС сообщил, что головная компания АО «Покровский рудник» не подтвердила информацию о взрыве на руднике «Пионер» — произошел обвал. После аварии власти ввели в регионе режим ЧС. К месту ЧП прибыли горноспасатели, в том числе из Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода.

«Последнее местонахождение горнорабочих перед прорывом породы было зарегистрировано на глубине 147 м», — рассказал собеседник ТАСС.

В связи с ЧП на шахте возбуждено уголовное дело. Расследование ведет Амурское ГУ Следственного комитета.

Живы ли горняки, есть ли с ними связь

О состоянии горняков до сих пор ничего не известно. Как сообщил 14News источник в экстренных службах региона, связь с людьми установить не удается.

Четвертые сутки продолжается спасательная операция на приамурском руднике «Пионер». Спасатели начали бурить третью скважину, необходимую для обнаружения и спасения людей. При этом первую скважину удалось пробурить на 133 из необходимых 262 метров, вторую — на 9 из 200 метров, сообщили якутские СМИ. Точного места, где могут находиться горняки под землей, нет. Глубина шахты на руднике «Пионер» составляет 295 м.

Как сообщает 14News, бурение спасательных шахт осложняли грунтовые воды, их приходилось откачивать насосами. Четвертую буровую установку планируется доставить в пятницу, рассказали РИА Новости. Спасатели планируют добраться до места возможного нахождения горняков в руднике «Пионер» в Амурской области в ближайшие дни

Сколько золота добывается на шахте «Пионер», какие у нее доходы

Рудник находится в удаленном районе Амурской области, между рекой Зея и китайской границей. Как сообщает сайт компании «Петропавловск», у шахты «Пионер» действуют пять лицензий на период до 2040 года. Начало производства в 2008 году, 2,8 млн унций золота произведено за время работы. Комбинат по добыче золота дает работу примерно 2900 сотрудникам.

Фото: t.me/amurobl_official

Стоимость унции золота в марте 2024 года находится на очень высоком уровне: около $2166 за унцию. В нынешних ценах стоимость добытого золота составила бы более $6 млрд.

Кто владельцы шахты «Пионер», где они сейчас

PriamurMedia сообщает, что рудник «Пионер» входит в АО «Покровский рудник». Оно в свою очередь входило в группу «Петропавловск» (Petropavlovsk), которая разорилась после введения «ковровых» антироссийских санкций: стала проблематичной продажа основного товара предприятия — золота.

Главный кредитор предприятия Газпромбанк затребовал погашения задолженности, «Петропавловск» денег не нашел, после чего права требования были переданы УГМК и компании «Нордик». На самом «Петропавловске» ввели внешнее управление.

Следом группа компаний «Петропавловск» сообщила о смене названия на «Атлас Майнинг». В сентябре 2022 года Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) сообщила, что закрыла сделку по приобретению «Атлас майнинг» и других активов Petropavlovsk. Президент УГМК — Искандар Махмудов, бизнесмен с состоянием около $8,3 млрд по данным Forbes.

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