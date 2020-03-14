https://static.news.ru/photo/3711c454-66d3-11ea-9f50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Владелец одного из таксопарков Санкт-Петербурга рассказал о нападении на водителя. Неизвестный брызнул в лицо шофёру из газового баллончика.

В машине было двое мужчин и девушка, они заказали транспорт с поездкой через промежуточную точку. В середине пути сотрудник такси включил платное ожидание, что не понравилось клиентам.

Девушка и один мужчина вышли из машины, шофёр испугался, что третий человек тоже уйдёт, не заплатив. Он высказал это опасение, пассажир достал баллончик и брызнул в лицо. После этого нападавший тоже ушёл.

Сумма поездки составила 116 рублей. Инцидент произошёл в 19:30 14 марта. Пострадавший вызвал скорую помощь и до сих пор ничего не видит, передаёт «Мегаполис».