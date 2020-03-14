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Владелец одного из таксопарков Санкт-Петербурга рассказал о нападении на водителя. Неизвестный брызнул в лицо шофёру из газового баллончика.

В машине было двое мужчин и девушка, они заказали транспорт с поездкой через промежуточную точку. В середине пути сотрудник такси включил платное ожидание, что не понравилось клиентам.

Девушка и один мужчина вышли из машины, шофёр испугался, что третий человек тоже уйдёт, не заплатив. Он высказал это опасение, пассажир достал баллончик и брызнул в лицо. После этого нападавший тоже ушёл.

Сумма поездки составила 116 рублей. Инцидент произошёл в 19:30 14 марта. Пострадавший вызвал скорую помощь и до сих пор ничего не видит, передаёт «Мегаполис».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве фитнес-тренер разозлилась на таксиста, который недостаточно быстро подтвердил начало поездки на счётчике. Она начала кричать на водителя и оскорблять его. Также девушка несколько раз попыталась ударить водителя, постоянно повторяя слово «мразь».

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