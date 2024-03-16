Петарда, зеленка, шантаж: как пытаются сорвать выборы-2024 в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во время второго дня президентских выборов в России продолжались попытки различными способами сорвать голосование. Где происходили такие инциденты, что грозит участникам провокаций?

Кто пришел на выборы с петардой

Telegram-канал Baza сообщил, что студент из Таджикистана взорвал петарду на избирательном участке в Тобольске. Злоумышленники, которые представились сотрудниками полиции, сначала убедили 22-летнего Дониержона взять несколько кредитов, а потом перевести им почти 1,9 млн рублей.

Студенту сказали, что для того, чтобы вернуть деньги, он должен взорвать петарду на избирательном участке. Для этого он пошел на участок в гимназии имени Лицмана, где и устроил диверсию, получив при этом легкие ранения. Теперь ему может грозить уголовное дело.

В Запорожской области ВСУ попытались взорвать избирательный участок в селе Благовещенка. Как сообщили ТАСС в местной избирательной комиссии, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство около 07:00.

Обошлось без пострадавших, в УИК заверили, что здание участка не получило повреждений.

Фото: МО Украины

Где пытались испортить бюллетени на выборах

Как и в первый день, произошли несколько попыток испортить бюллетени в урнах с помощью химии. Причем в Ижевске провокацию совершила член избирательной комиссии от КПРФ Надежда Пинегина. Предположительно, она стала жертвой украинских мошенников.

Схожая ситуация произошла в Моздоке, где беременная девушка попыталась облить бюллетени йодом. Ее задержали. Злоумышленники по телефону убедили ее, что на избирательном участке могут «украсть ее данные», а кроме того, там якобы будут граждане Украины.

В Республике Алтай удалось предотвратить порчу бюллетеней на избирательном участке в селе Майма. Женщина пыталась облить урну для голосования зеленкой, смешанной с керосином. Сотрудникам УИК удалось остановить ее в последний момент.

Какие еще инциденты происходили на выборах

Еще одна представительница КПРФ была задержана на избирательном участке № 1 на Арбате в Москве. Как сообщил депутат Госдумы Денис Парфенов, привлечение полиции и задержание стали результатом конфликта с председателем УИК.

«Наблюдатель отказывалась подчиняться требованию председателя УИК, незаконно запрещавшего ей передвигаться по избирательному участку. В ответ члены избирательной комиссии направили в полицию заявление, после чего Ксению задержали. Наблюдателю вменяют воспрепятствование работе избирательной комиссии», — рассказал Парфенов в Telegram.

Что грозит тем, кто пытается сорвать выборы

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела после атак с зеленкой на урны для голосования в городе Борисоглебске в Воронежской области. Были задержаны женщины 58 и 66 лет, в их отношении расследуется дело по ст. 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Аналогичные статьи могут ждать всех участников провокаций на выборах. Для одиночных нарушителей максимальное наказание по данной статье может составлять до 1 года исправительных работ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил в Telegram, что статьи для участников провокаций могут быть переквалифицированы на более тяжкие.

«Поджоги и иные аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы, в зависимости от последствий и умысла виновного, как диверсии или теракты», — объявил депутат.

В то же время депутат Владимир Кошелев высказал предложение наказать тех, кто «систематически пропускает выборы».

«Ведь право избирать всегда было привилегией. Многие сегодня пренебрегают этим правом и даже имеют наглость критиковать то, в чем даже не участвовали», — сказал он.

По данным Центризбирком, на 19 часов общая явка на выборах президента России составила 51,6%.

«Чемпионами» по уровню явки стали Чукотка, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Кемеровская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Чечня и Северная Осетия.

Читайте также:

«Кого они хотели напугать?» Путин жестко накажет за попытки сорвать выборы

От Безрукова до Захаровой: кто проголосовал во второй день выборов

Как найти свой избирательный участок по адресу в Москве и Санкт-Петербурге