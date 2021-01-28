Перестрелка под Анапой привела к гибели человека

https://static.news.ru/photo/3d925ac4-619a-11eb-b125-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перестрелка произошла в одном из населённых пунктов недалеко от Анапы. В результате инцидента погиб мужчина.

Кроме того, три пострадавших доставлены в реанимацию, рассказали в местном ГУ МВД.

В одном из населённых пунктов около города Анапы произошёл конфликт между группой мужчин, в результате которого от огнестрельного ранения скончался один человек, ещё трое получили огнестрельные ранения. В настоящее время граждане находятся в реанимационном отделении, — отметили в ведомстве.

Сейчас силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия. Они пытаются задержать подозреваемого, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, пьяный мужчина в подмосковном Дмитрове попытался обокрасть один из местных магазинов. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, однако не обошлось без травм. Так, после задержания нетрезвый «пассажир» принялся буянить. Он пытался поломать машину стражей правопорядка, а когда ему это не удалось, напал на полицейского. В результате сотрудник правоохранительных органов лишился половины уха. Теперь же помимо попытки кражи задержанному вменяется обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.