Стрельба по политическим мотивам произошла в Дагестане

https://static.news.ru/photo/9f1dba74-6bb1-11eb-96ea-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 10 человек стали участниками конфликта со стрельбой в Дагестане. Инцидент произошёл из-за политических разногласий людей.

ЧП началось с драки между сторонниками главы Цунтинского района и представителями оппозиции, рассказал журналистам ТАСС источник в правоохранительных органах.

Вчера между сторонниками главы района и оппонентами началась драка, кто-то открыл стрельбу из травматического оружия, один человек получил лёгкое ранение, — сказал он.

Информатор отметил, что силовики доставили всех участников конфликта в отдел полиции, изъяли оружие, а затем отпустили. Сейчас полицейские собрали материал для принятия процессуального решения.

Глава местной администрации Шамиль Магомедов отметил, что чиновники не принимали участие в произошедшем.

Мы все работали в штатном режиме. Как мы выяснили, в селе Кидеро была небольшая потасовка, — отметил он.

По его словам, в результате стрельбы никто не пострадал.

Ранее нетрезвый житель Когалыма открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовому учреждению. Когда его попытались задержать, он направил оружие в сторону полицейских, которым пришлось открыть огонь на поражение. Нападавший был ранен, он госпитализирован.

Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». В региональном управлении Следственного комитета в его действиях усмотрели посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и возбудили дело по статье 317 УК РФ. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, писал NEWS.ru.