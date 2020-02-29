Не менее 11 человек получили травмы в результате ДТП в немецком городе Эссен. Пожилая женщина въехала на автомобиле в людей, стоящих на трамвайной остановке.
Врачи оценили состояние троих пострадавших как тяжёлое,
Ранее NEWS.ru писал, что легковой автомобиль марки Datsun сбил пожилую женщину с тремя малолетними внуками на пешеходном переходе в Саратове. ДТП произошло около полудня по местному времени (11:00 по Москве) на перекрёстке улиц Тархова и Чехова. По предварительной информации, водитель Datsun, 1951 года рождения, нарушил правила дорожного движения в части, касающейся правил проезда пешеходных переходов.
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