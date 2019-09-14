https://static.news.ru/photo/0a348052-d709-11e9-9d67-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС РФ/ТАСС

Очевидцы столкновения автобуса и фуры в Ярославской области рассказали о происшествии.

Пассажир Сергей Ковалёв в момент аварии вылетел через заднее стекло. Он сказал, что водитель общественного транспорта не обгонял другие машины во время поездки. После ДТП у большегруза оказался разбит весь кузов, а его водитель лежал в луже крови, передаёт РЕН ТВ.

В автобусе много народу кричало. Многие валялись на земле. Некоторым было тяжело выбраться, — отметил он.

Мужчине удалось оказать помощь троим пострадавшим: он вывел их из салона.

Ещё один пассажир, Дмитрий Шиткин, не получил серьёзных травм, так как сидел в середине. По его словам, спасать людей помогали водители проезжавших мимо машин, сообщает 76.ru .

Ранее News.ru писал, что авария произошла на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновником стал водитель грузовика MAN. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что при необходимости раненые будут транспортированы в Москву санитарной авиацией.