Очевидцы столкновения автобуса и фуры в Ярославской области рассказали о происшествии.
Пассажир
В автобусе много народу кричало. Многие валялись на земле. Некоторым было тяжело выбраться, — отметил он.
Мужчине удалось оказать помощь троим пострадавшим: он вывел их из салона.
Ещё один пассажир, Дмитрий Шиткин, не получил серьёзных травм, так как сидел в середине. По его словам, спасать людей помогали водители проезжавших мимо машин, сообщает
Ранее News.ru писал, что авария произошла на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновником стал водитель грузовика MAN. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что при необходимости раненые будут транспортированы в Москву санитарной авиацией.