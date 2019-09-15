https://static.news.ru/photo/972bb074-d7c3-11e9-9c47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали в аэропорту Шереметьево двух женщин. Они распивали алкогольные напитки на борту самолёта.

Нарушительницы прибыли из Симферополя, передаёт РИА Новости сообщение местной транспортной полиции. Они получили штрафы по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

В МВД добавили, что появившаяся ранее информация о том, что женщины подрались в самолёте, не соответствует действительности.

Ранее News.ru сообщал, что самолёт «Уральских авиалиний», направлявшийся из Тель-Авива в Санкт-Петербург, был вынужден совершить посадку в аэропорту Краснодара. Виновником нештатной ситуации стал авиадебошир, который пытался разбить головой иллюминатор.