Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали в аэропорту Шереметьево двух женщин. Они распивали алкогольные напитки на борту самолёта.
Нарушительницы прибыли из Симферополя, передаёт
В МВД добавили, что появившаяся ранее информация о том, что женщины подрались в самолёте, не соответствует действительности.
Ранее News.ru сообщал, что самолёт «Уральских авиалиний», направлявшийся из Тель-Авива в Санкт-Петербург, был вынужден совершить посадку в аэропорту Краснодара. Виновником нештатной ситуации стал авиадебошир, который пытался разбить головой иллюминатор.