Фото: Сергей Булкин/News.ru

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы остановлено на участке от станции «Нагорная» до «Пражской» из-за упавшего на рельсы пассажира.

Об этом столичный метрополитен сообщил в Twitter. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Специалисты подземки делают всё возможное, чтобы восстановить движение. Горожанам рекомендовано воспользоваться наземным транспортом при необходимости.

18 сентября движение на другом участке Серпуховско-Тимирязевской линии пришлось останавливать из-за аналогичного ЧП. Пассажир упал перед прибывающим поездом на станции «Боровицкая», сообщал News.ru

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