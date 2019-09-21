https://static.news.ru/photo/6bf70198-dc77-11e9-ae90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы остановлено на участке от станции «Нагорная» до «Пражской» из-за упавшего на рельсы пассажира.

Об этом столичный метрополитен сообщил в Twitter. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Специалисты подземки делают всё возможное, чтобы восстановить движение. Горожанам рекомендовано воспользоваться наземным транспортом при необходимости.

На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от станции «Нагорная» до станции «Пражская» из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. — Московское метро (@MetroOperativno) 21 сентября 2019 г.

18 сентября движение на другом участке Серпуховско-Тимирязевской линии пришлось останавливать из-за аналогичного ЧП. Пассажир упал перед прибывающим поездом на станции «Боровицкая», сообщал News.ru