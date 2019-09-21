https://static.news.ru/photo/6bf70198-dc77-11e9-ae90-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы остановлено на участке от станции «Нагорная» до «Пражской» из-за упавшего на рельсы пассажира.
Об этом столичный метрополитен сообщил в Twitter. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Специалисты подземки делают всё возможное, чтобы восстановить движение. Горожанам рекомендовано воспользоваться наземным транспортом при необходимости.
На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от станции «Нагорная» до станции «Пражская» из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.