Пассажир опрокинувшегося гидроцикла с каскадёром в Новокубанске умер

В субботу, 13 июня, на территории школьного пруда в Новокубанске перевернулся гидроцикл. В этот момент на нём были два человека, один из них скончался.
Известно, что управлял гидроциклом каскадёр Сергей Кочерга. Он после инцидента выжил. А вот пассажир Сергея упал с перевернувшегося гидроцикла и утонул.
Молодому человеку было 20 лет. В настоящее время спасатели пока не смогли найти тело покойного.
Сергей Кочерга — известный на Кубани каскадёр, раллист, начал исполнять опасные трюки в шесть лет, в 16 стал мастером спорта по авторалли,
Как ранее писал NEWS.ru, один человек погиб и двое пропали без вести в результате столкновения двух судов на Волге. Инцидент произошёл в Юрьевецком районе Ивановской области. Один из катеров принадлежал региональному отделу Рыбнадзора.
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