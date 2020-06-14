Пассажир опрокинувшегося гидроцикла с каскадёром в Новокубанске умер

https://static.news.ru/photo/5ff253a2-ae45-11ea-82d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу, 13 июня, на территории школьного пруда в Новокубанске перевернулся гидроцикл. В этот момент на нём были два человека, один из них скончался.

Известно, что управлял гидроциклом каскадёр Сергей Кочерга. Он после инцидента выжил. А вот пассажир Сергея упал с перевернувшегося гидроцикла и утонул.

Молодому человеку было 20 лет. В настоящее время спасатели пока не смогли найти тело покойного.

Сергей Кочерга — известный на Кубани каскадёр, раллист, начал исполнять опасные трюки в шесть лет, в 16 стал мастером спорта по авторалли, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, один человек погиб и двое пропали без вести в результате столкновения двух судов на Волге. Инцидент произошёл в Юрьевецком районе Ивановской области. Один из катеров принадлежал региональному отделу Рыбнадзора.