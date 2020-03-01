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Блогер Андрей Петров, которого избили в Москве, рассказал, что его избил главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов. По его словам, обидчик поджидал их с другом Дмитрием Городецким в подъезде.

Мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов, чтобы пожаловаться на шум, передаёт РЕН ТВ. Мы спускаемся из квартиры, выходим из дома, там он хватает меня за руку, держит, не отпускает. Спустя три—четыре...