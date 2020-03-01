В понедельник, 2 марта, на станции Московского метрополитена «Домодедовская» произошло ЧП. Неизвестный пассажир упал под прибывающий на платформу поезд. В результате происшествия мужчина погиб. Об этом журналистам сообщил информированный источник.
По имеющимся сведениям, для извлечения пассажира было снято напряжение контактного рельса. Мужчина упал под прибывающий поезд по неизвестным на данный момент причинам. Спасти его жизнь не удалось.
После произошедшего на Замоскворецкой линии подземки случился сбой движения составов. Данную информацию подтвердили представители пресс-службы метрополитена.
На участке «Алма-Атинская» — «Орехово» Замоскворецкой линии было прервано движение из-за падения пассажира на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. В настоящее время движение восстановлено и входит в график, — передаёт сообщение пресс-службы подземки «Интерфакс».
Как ранее писал NEWS.ru, пассажир Московского метрополитена, упавший на рельсы перед прибывающим поездом на станции «Менделеевская», получил травмы, несовместимые с жизнью.
Об этом журналистам сообщил анонимный источник. По его словам, для извлечения тела работникам подземки пришлось на 40 минут отключить контактный рельс. В результате остановились поезда, один из которых оставался в тоннеле с пассажирами внутри.