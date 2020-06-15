Парк в Марьино заволокло чёрным дымом

https://static.news.ru/photo/a0ef42e2-af36-11ea-b13f-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mospark850

Чёрный дым появился в Парке 850-летия Москвы в столичном районе Марьино. Дым выходит из двух коллекторов.

В настоящий момент спасатели пытаются найти очаг возгорания, однако им это не удаётся, передаёт Mash. Люди чувствуют в воздухе запах нефтепродуктов.

По данным журналистов, причиной ЧП могла стать утечка из нефтепровода Московского нефтеперерабатывающего завода.

Как писал NEWS.ru, в Минприроды выступили за ускорение принятия поправок в законодательство о нефтеразливах. Причиной стала утечка дизельного топлива, которая произошла 29 мая в Норильске. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главы Норильска из-за разлива дизтоплива на ТЭЦ-3. Сыщики считают, что Ринат Ахметчин не исполнил своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации.