Парк в Марьино заволокло чёрным дымом

Чёрный дым появился в Парке 850-летия Москвы в столичном районе Марьино. Дым выходит из двух коллекторов.
В настоящий момент спасатели пытаются найти очаг возгорания, однако им это не удаётся,
По данным журналистов, причиной ЧП могла стать утечка из нефтепровода Московского нефтеперерабатывающего завода.
Как писал NEWS.ru, в Минприроды выступили за ускорение принятия поправок в законодательство о нефтеразливах. Причиной стала утечка дизельного топлива, которая произошла 29 мая в Норильске. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ.
Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главы Норильска из-за разлива дизтоплива на ТЭЦ-3. Сыщики считают, что Ринат Ахметчин не исполнил своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации.
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