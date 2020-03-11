Врачи частного медицинского учреждения в столице перелили кровь пациентке Галине Липилиной, из-за чего она умерла. В этой клинике лечится актриса Анастасия Заворотнюк.
Врачи не провели тест на совместимость перед процедурой,
Женщина поступила в учреждение с болями в бедре, медики диагностировали у неё трещину таза, однако неделю не оказывали помощи.
В настоящий момент правоохранительные органы возбудили уголовное дело, однако медики свою вину не признают. По словам сына Липилиной, судмедэкспертиза подтвердила смерть от неправильного переливания крови.
Теперь они мне пишут, что у них такого случая не было, что об уголовном деле они не знают. Есть мнение, что в палате при переливании никого не было. Как можно было допустить шесть остановок сердца и довести до отёка лёгких? Этому удивляются все врачи, — подчеркнул он.
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» страдает от онкологического заболевания. Информация об ухудшении здоровья появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Семья актрисы информацию о состоянии её здоровья не комментирует.
Как ранее писал NEWS.ru, сын Заворотнюк Майкл Стрюков впервые побывал у матери в клинике.
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