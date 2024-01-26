Отец выжившего пилота Falcon 10 признался, что думал о смерти сына «Известия»: отец пилота Falcon 10 был готов к его смерти, но надеялся на лучшее

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Отец выжившего пилота Falcon 10 Аркадия Грачева Юрий назвал чудом то, что в авиакатастрофе в Афганистане выжили четыре человека. Он назвал их настоящими героями и подчеркнул, что переживает за второго летчика, обморозившего ноги, пишут «Известия». По словам мужчины, сразу после новости о крушении он подумал, что сына больше нет, но продолжал надеяться на лучшее.

Чудо, сделанное собственными руками пилотов. <...> Они вообще все герои, — заявил Юрий Грачев.

20 января Falcon 10, вылетевший из Таиланда в РФ, пропал с радаров. Воздушное судно разбилось в горах Афганистана, два человека из шести находившихся на борту погибли. Выжившим пришлось долго выбираться через снег в направлении расположенной поблизости деревни.

Жертвами авиакатастрофы стали супруги Евсюковы, которых экипаж должен был доставить в клинику в Россию. После возвращения на родину всех выживших вызвали в прокуратуру для дачи объяснений.

Пилот Грачев ранее опроверг появившиеся в СМИ сообщения, что на борту самолета было $1,2 млн. Ранее издание Hasht e Subh писало, что эту денежную сумму украли из лайнера после крушения.

Ранее стало известно, что Грачеву и его жене грозит до 10 лет тюрьмы. На них могут завести дело из-за плохого состояния самолета и ошибки в пилотировании.