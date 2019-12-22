https://static.news.ru/photo/61213b64-24d2-11ea-91b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный пожилой житель Кривого Рога хотел изнасиловать свою пятилетнюю внучку. Девочку спас его сын, который решил проверить спящую дочь.

Мужчина увидел собственного отца, пытавшегося заняться сексом с ребёнком, передаёт «Регион Online». Он схватил пенсионера и выгнал его на улицу.

Когда на место приехали полицейские, злоумышленник убежал. Силовикам удалось поймать предполагаемого преступника. В настоящий момент по факту попытки изнасилования заведено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что в американском штате Техас школьницу жестоко изнасиловал одноклассник. Всё произошло в коридоре лицея, но на крики о помощи никто не отреагировал. Юноша остановился только после того, как прозвенел звонок на урок.