Mash: отец ребёнка открыл стрельбу в московской школе

Мужчина выстрелил в воздух из пистолета в школе на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, таким образом отец одной из учениц пытался разобраться с её обидчиками. Инцидент произошёл на Палехской улице в Ярославском районе. Очевидцы услышали стрельбу и обратились в экстренные службы, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, отец одной из учениц пришёл в школу, устроил драку с обидчиками дочери, достал пистолет и выстрелил в воздух.

Мужчина попытался скрыться, но его задержали полицейские.

При этом телеканал «360» сообщает , что ЧП произошло не на территории школы, а в соседнем доме, который сейчас оцеплен.

Ранее сотрудники ФСБ и полиции провели в Московском регионе, Воронежской, Смоленской и Пензенской областях спецоперацию по изъятию оружия из незаконного оборота. Были задержаны пять человек. В ходе обысков по их месту жительства нашли 17 пистолетов и револьверов, штурмовую винтовку иноcтранного производства, обрез ружья, два карабина, пять запалов и грaнату, более 500 разных патронов, свыше трёх килогрaммов взрывчатки.