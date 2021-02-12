Отца Ники Минаж насмерть сбила машина

https://static.news.ru/photo/5ee59470-d028-11e9-b8a2-fa163e074e61_660.jpg Ники Минаж Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отца американской певицы Ники Минаж Роберта Маража сбила машина. Мужчина погиб после ДТП.

Инцидент произошёл в нью-йоркском округе Нассо, сообщили в местной полиции. Мараж шёл по дороге вечером 12 февраля, когда его сбил автомобиль.

После этого мужчину доставили в местную больницу. Врачи оценивали его состояние как критическое. Медикам не удалось спасти его, он умер от полученных травм, передаёт TMZ.

Виновный водитель скрылся с места происшествия. Сейчас полиция разыскивает любую информацию, которая поможет найти его, так как силовики не знают ни его описания, ни его машины.

Сама Минаж ещё не говорила о произошедшем, но эту информацию подтвердила её тётя.

Ранее Минаж опубликовала в соцсети фото в купальнике, на котором отчётливо виден её округлившийся живот. 37-летняя Оника Таня Мараж вышла замуж за рэпера Кеннетта Петти в 2019 году.

Как писал NEWS.ru, 41-летний избранник Ники Минаж имел судимость за попытку изнасилования, а также провёл семь лет в тюрьме за непреднамеренное убийство. Певица заявила, что её не беспокоят ошибки прошлого её возлюбленного и что она счастлива с ним.