Погибшие при столкновении грузовика и пригородного автобуса в Ярославской области водители транспортных средств опознаны. Информацию об этом озвучили в оперативном штабе на месте ДТП.
Пока двое погибших опознаны — оба водителя. Фура: Калиш Анатолий Григорьевич, 1961 года рождения, зарегистрирован в Краснодарском крае. Водитель автобуса ПАЗ: Пойков Сергей Николаевич, зарегистрирован в Гаврилов-Ямском районе [Ярославской области], 1960 года рождения, — цитирует представителя штаба «Интерфакс».
Кроме этого, известно, что у пострадавшего в аварии ребёнка диагностирована тупая травма живота и ссадины на лице. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.