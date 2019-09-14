Прогулочный электромобиль при резком повороте опрокинулся на променаде города Зеленоградска Калининградской области. Он ударился о металлический забор и рухнул на пляж, сообщила глава пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

По её словам, в результате инцидента все живы, но одна женщина получила сильный ожог от аккумуляторной кислоты и сейчас находится в тяжёлом состоянии, передаёт РИА Новости. В настоящий момент на...