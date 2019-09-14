Погибшие при столкновении грузовика и пригородного автобуса в Ярославской области водители транспортных средств опознаны. Информацию об этом озвучили в оперативном штабе на месте ДТП.

Пока двое погибших опознаны — оба водителя. Фура: Калиш Анатолий Григорьевич, 1961 года рождения, зарегистрирован в Краснодарском крае. Водитель автобуса ПАЗ: Пойков Сергей Николаевич, зарегистрирован в Гаврилов-Ямском районе [Ярославской области], 1960 года рождения, — цитирует представителя штаба «Интерфакс».

Кроме этого, известно, что у пострадавшего в аварии ребёнка диагностирована тупая травма живота и ссадины на лице. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Как писал News.ru, ДТП произошло 14 сентября на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновником аварии стал водитель грузовика MAN. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. Погибли, по разным данным, от семи до девяти человек, 28 получили различные травмы. По факту трагедии полиция завела уголовное дело.

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