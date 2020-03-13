Депутат городского совета Тюкалинска Омской области Дмитрий Петренко рассказал, что его коллега Александр Тришин напал на 68-летнего мужчину на автозаправке. Инцидент произошёл в день рождения парламентария.
Пожилой мужчина работал механиком и перенёс операцию на сердце,
То, что произошло, просто недопустимо, — подчеркнул он.
Когда люди пришли посетить пострадавшего в медицинское учреждение, врач начал звонить и докладывать депутату, что кто-то «что-то вынюхивает».
Сам политик ограничился коротким комментарием по этому инциденту. Он
Ранее, как писал NEWS.ru, автомобиль, за рулём которого сидел заместитель руководителя миграционного управления МВД Андрей Краюшкин, сбил четырёхлетнего мальчика в Дмитрове. Ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу.
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