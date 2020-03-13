https://static.news.ru/photo/b2b856d0-653a-11ea-a42a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат городского совета Тюкалинска Омской области Дмитрий Петренко рассказал, что его коллега Александр Тришин напал на 68-летнего мужчину на автозаправке. Инцидент произошёл в день рождения парламентария.

Пожилой мужчина работал механиком и перенёс операцию на сердце, передаёт 360. По словам владельца АЗС, он получил несколько ударов по телу и лицу и сейчас находится в больнице.

То, что произошло, просто недопустимо, — подчеркнул он.

Когда люди пришли посетить пострадавшего в медицинское учреждение, врач начал звонить и докладывать депутату, что кто-то «что-то вынюхивает».

Сам политик ограничился коротким комментарием по этому инциденту. Он сказал журналистам издания «Подъём», что «это всё неправда».

Ранее, как писал NEWS.ru, автомобиль, за рулём которого сидел заместитель руководителя миграционного управления МВД Андрей Краюшкин, сбил четырёхлетнего мальчика в Дмитрове. Ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу.