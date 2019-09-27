Пожар вспыхнул в общежитии, расположенном в столичном районе Тропарёво-Никулино. Об этом сообщает ГУ МЧС по Москве.
В 16:34 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: просп. Вернадского. д. 88, к. 2, где происходило загорание на девятом этаже в 16-ти этажном административном здании, — говорится на сайте ведомства.
Пожарные эвакуировали 25 человек с горящего и расположенных выше этажей. Всего администрация здания вывела для безопасности около 700 человек.
Возгорание на площади 15 кв. м было ликвидировано в 16:53.