https://static.news.ru/photo/bafe643c-e200-11e9-86e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mosmchs

Пожар вспыхнул в общежитии, расположенном в столичном районе Тропарёво-Никулино. Об этом сообщает ГУ МЧС по Москве.

В 16:34 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: просп. Вернадского. д. 88, к. 2, где происходило загорание на девятом этаже в 16-ти этажном административном здании, — говорится на сайте ведомства .

Пожарные эвакуировали 25 человек с горящего и расположенных выше этажей. Всего администрация здания вывела для безопасности около 700 человек.

Возгорание на площади 15 кв. м было ликвидировано в 16:53.

Как писал News.ru, ранее в Тюмени произошёл пожар на территории исправительной колонии. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Никто не пострадал.