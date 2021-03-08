Охранник московского ТЦ ударил подростка по голове

https://static.news.ru/photo/a083c72c-802a-11eb-bc42-96000091f725_660.jpg Фото: mirxl.ru/dmitrovka

Сотрудник охраны торгового центра XL на Дмитровском шоссе в Москве ударил одного из группы подростков телефоном по голове.

Между охранником и подростками произошёл конфликт, который перерос в массовую драку на парковке у здания ТЦ, передаёт РЕН ТВ. Причина произошедшего в настоящий момент неизвестна.

Два года назад на этой парковке также происходила массовая драка. Тогда около 20 человек приняли участие в потасовке, которая переросла в поножовщину.

Как писал NEWS.ru, ранее в Гатчине охранник не пустил в роддом женщину, у которой к тому времени уже начались схватки. Роженица приехала из Кирова.

В результате женщина начала рожать прямо возле забора перинатального центра. На помощь ей подоспели медики расположенной рядом станции скорой помощи.

До этого в Сочи посетитель магазина низких цен пострадал от действий охранника, который разбил стекло машины покупателя, когда тот уже находился за рулём. Водитель был вынужден обратиться за медицинской помощью из-за ран и порезов от осколков. Пострадавший подал заявление в полицию, проводится проверка.