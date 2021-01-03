Огонь вырвался из-под тротуара в центре Петербурга

Короткое замыкание привело к выбросу огня из-под тротуара в центре Санкт-Петербурга, сообщили в местном управлении МЧС.
Инцидент произошёл на улице Садовой у дома 17. В результате два квадратных метра тротуарного покрытия были повреждены,
По прибытию установлено, что произошло, предположительно, короткое замыкание в силовом кабеле с последующим выбросом пламени и нарушением целостности тротуарного покрытия на площади два квадратных метра, — отметили в ведомстве.
В результате ЧП никто не пострадал. Специалисты не обнаружили утечки газа в связи со случившимся.
В настоящий момент на место инцидент направляются сотрудники компании «Россети Ленэнерго».
Как писал NEWS.ru, в Рязани произошёл пожар в торговом центре «М5 Молл». Загорелась крыша, огнём была охвачена площадь в 500 квадратных метров. По одной из версий, инцидент произошёл из-за запуска сигнальной ракеты, которую выпустил инструктор, работающий в батутном центре. По другой версии, причиной стало короткое замыкание. Никто не пострадал.