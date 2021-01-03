Огонь вырвался из-под тротуара в центре Петербурга

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Состояние одного из троих пострадавших в аварии в Туве врачи оценивают как крайне тяжёлое, сообщили в местном Министерстве здравоохранения.

Двое других выживших находятся в тяжёлом состоянии. Всех пострадавших доставили в районную больницу, передаёт РИА Новости. Все трое пострадавших госпитализированы в районную больницу. Один в крайне тяжёлом состоянии, двое в...