https://static.news.ru/photo/0bbd00ac-5a26-11ea-9a4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nina Liashonok/Global Look Press

Приморский районный суд Одессы был эвакуирован из-за угрозы взрыва. Обвиняемый, находившийся в «клетке», достал гранату и вынул чеку.

Из здания вывели всех людей кроме дебошира, старшего конвоира и двух судей, передаёт «Думская». Затем выяснилось, что боезапас был муляжом.

Согласно предварительным данным, мужчина требовал встречи с прокурором и справедливого судопроизводства.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов эвакуировали жильцов трёхэтажного дома в городе Тутаеве Ярославской области. Причиной стал муляж гранаты. Житель многоэтажки угрожал соседям предметом, который выглядел, как настоящий боеприпас.