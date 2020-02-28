Приморский районный суд Одессы был эвакуирован из-за угрозы взрыва. Обвиняемый, находившийся в «клетке», достал гранату и вынул чеку.
Из здания вывели всех людей кроме дебошира, старшего конвоира и двух судей,
Согласно предварительным данным, мужчина требовал встречи с прокурором и справедливого судопроизводства.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов эвакуировали жильцов трёхэтажного дома в городе Тутаеве Ярославской области. Причиной стал муляж гранаты. Житель многоэтажки угрожал соседям предметом, который выглядел, как настоящий боеприпас.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен