15 марта после неудачных попыток вторжения и десанта ВСУ продолжили наносить артиллерийские и ракетные удары по Белгороду и окрестностям. Сколько раз обстреливали город, какое вооружение применяли, есть ли жертвы среди мирного населения?
Как Украина атаковала российские регионы ночью
В ночь на 15 марта ВСУ продолжили наносить удары по регионам России с использованием беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, один из дронов был сбит около 22:40 над Белгородской областью, не причинив ущерба на земле.
Позже ночью над Белгородской и Калужской областями перехватили еще пять БПЛА, а также несколько снарядов РСЗО «Град».
Как ВСУ обстреливали Белгород 15 марта
Обстрелы Белгородской области в пятницу начались ранним утром: сигнал ракетной тревоги в Белгородском районе сработал около 08:30. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по Белгороду 7 снарядов из чешской ракетной установки RM-70 Vampire. Повреждения на земле были зафиксированы в семи многоквартирных домах, один прилет пришелся по стадиону возле местной школы. Еще один многоквартирный дом и пять частных жилых хозяйств пострадали в области.
Повторный обстрел Белгорода и Белгородского района начался около 11:30, сработала сирена ракетной опасности. В ходе этого обстрела под удар ВСУ попал город Грайворон, были повреждены жилые дома, а также хозпостройки и автомобили.
В третий раз сирена в Белгороде сработала около 13:00. Губернатор Гладков сообщил, что российские силы ПВО уничтожили еще 10 снарядов, выпущенных из установки «Вампир», несколько человек пострадали, получили повреждения несколько жилых домов и построек.
Сколько жертв после обстрелов Белгорода 15 марта
В течение дня количество пострадавших в Белгороде и области росло с каждым новым обстрелом. После первого утреннего обстрела города губернатор сообщил о двоих пострадавших — одному посекло лицо осколками, другой получил перелом нескольких ребер. Позже мэр Белгорода Валентин Демидов отметил в соцсетях, что количество пострадавших выросло до трех.
Второй обстрел, произошедший около 11, унес жизнь одного жителя города Грайворон, расположенного недалеко от границы с Украиной. Как рассказал Гладков в своем Telegram-канале, погибшим оказался боец территориальной обороны, который находился на посту.
Второй погибший появился после третьего обстрела Белгорода со стороны ВСУ: как рассказал губернатор Гладков, им оказался мужчина, находившийся на своем рабочем месте в одном из магазинов. Еще два человека пострадали: один в момент обстрела находился в спецтранспорте на открытом месте, а другой — на территории промышленного предприятия.
Ранее Гладков сообщил, что 14 марта в ходе атак и обстрелов ВСУ получили ранения 19 мирных жителей. По данным оперштаба Белгородской области, пострадали 22 человека, из них пятеро в тяжелом состоянии.
Также 15 марта стало известно о задержании в Белгородской области гражданки России, которая по заданию украинских спецслужб готовила диверсию на железнодорожном объекте. Ей удалось незаконно приобрести взрывное устройство для подрыва железнодорожных путей.
В ФСБ уточнили, что задержанная является уроженкой Белгорода. Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
Что стало с десантом ВСУ в Белгородской области
Беспрецедентным событием в ходе борьбы с диверсионными группами ВСУ в Белгородской области 14 марта стала массированная высадка вертолетного десанта в районе приграничного села Козинка.
Как сообщил военкор Александр Коц, десант был высажен с трех вертолетов с целью захвата Козинки и расчистки украинского наступления на город Грайворон. К утру на территории Белгородской области не осталось живых военнослужащих противника, уцелевшие силы ДРГ отступили на территорию Украины.
В Минобороны РФ подтвердили информацию о десанте (указав два, а не три вертолета) Ми-8. По информации военных, высадка была совершена на украинской территории, в 1 км от Козинки.
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