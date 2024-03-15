Обстрелы Белгорода сегодня, 15 марта: последние новости, «Вампиры», жертвы

Фото: t.me/v_v_demidov

15 марта после неудачных попыток вторжения и десанта ВСУ продолжили наносить артиллерийские и ракетные удары по Белгороду и окрестностям. Сколько раз обстреливали город, какое вооружение применяли, есть ли жертвы среди мирного населения?

Как Украина атаковала российские регионы ночью

В ночь на 15 марта ВСУ продолжили наносить удары по регионам России с использованием беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, один из дронов был сбит около 22:40 над Белгородской областью, не причинив ущерба на земле.

Позже ночью над Белгородской и Калужской областями перехватили еще пять БПЛА, а также несколько снарядов РСЗО «Град».

Как ВСУ обстреливали Белгород 15 марта

Обстрелы Белгородской области в пятницу начались ранним утром: сигнал ракетной тревоги в Белгородском районе сработал около 08:30. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по Белгороду 7 снарядов из чешской ракетной установки RM-70 Vampire. Повреждения на земле были зафиксированы в семи многоквартирных домах, один прилет пришелся по стадиону возле местной школы. Еще один многоквартирный дом и пять частных жилых хозяйств пострадали в области.

Фото: t.me/v_v_demidov

Повторный обстрел Белгорода и Белгородского района начался около 11:30, сработала сирена ракетной опасности. В ходе этого обстрела под удар ВСУ попал город Грайворон, были повреждены жилые дома, а также хозпостройки и автомобили.

В третий раз сирена в Белгороде сработала около 13:00. Губернатор Гладков сообщил, что российские силы ПВО уничтожили еще 10 снарядов, выпущенных из установки «Вампир», несколько человек пострадали, получили повреждения несколько жилых домов и построек.

Сколько жертв после обстрелов Белгорода 15 марта

В течение дня количество пострадавших в Белгороде и области росло с каждым новым обстрелом. После первого утреннего обстрела города губернатор сообщил о двоих пострадавших — одному посекло лицо осколками, другой получил перелом нескольких ребер. Позже мэр Белгорода Валентин Демидов отметил в соцсетях, что количество пострадавших выросло до трех.

Второй обстрел, произошедший около 11, унес жизнь одного жителя города Грайворон, расположенного недалеко от границы с Украиной. Как рассказал Гладков в своем Telegram-канале, погибшим оказался боец территориальной обороны, который находился на посту.

Второй погибший появился после третьего обстрела Белгорода со стороны ВСУ: как рассказал губернатор Гладков, им оказался мужчина, находившийся на своем рабочем месте в одном из магазинов. Еще два человека пострадали: один в момент обстрела находился в спецтранспорте на открытом месте, а другой — на территории промышленного предприятия.

Ранее Гладков сообщил, что 14 марта в ходе атак и обстрелов ВСУ получили ранения 19 мирных жителей. По данным оперштаба Белгородской области, пострадали 22 человека, из них пятеро в тяжелом состоянии.

Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода Фото: t.me/v_v_demidov Последствия обстрела Белгорода

Также 15 марта стало известно о задержании в Белгородской области гражданки России, которая по заданию украинских спецслужб готовила диверсию на железнодорожном объекте. Ей удалось незаконно приобрести взрывное устройство для подрыва железнодорожных путей.

В ФСБ уточнили, что задержанная является уроженкой Белгорода. Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Что стало с десантом ВСУ в Белгородской области

Беспрецедентным событием в ходе борьбы с диверсионными группами ВСУ в Белгородской области 14 марта стала массированная высадка вертолетного десанта в районе приграничного села Козинка.

Как сообщил военкор Александр Коц, десант был высажен с трех вертолетов с целью захвата Козинки и расчистки украинского наступления на город Грайворон. К утру на территории Белгородской области не осталось живых военнослужащих противника, уцелевшие силы ДРГ отступили на территорию Украины.

В Минобороны РФ подтвердили информацию о десанте (указав два, а не три вертолета) Ми-8. По информации военных, высадка была совершена на украинской территории, в 1 км от Козинки.

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