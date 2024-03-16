Обстрелы Белгорода 16 марта: новые жертвы «Вампиров», удары по НПЗ в России

Фото: t.me/vvgladkov

Белгород, результаты обстрела со стороны Украины

Два человека погибли, еще несколько получили ранения в результате обстрелов Белгорода 16 марта, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Как ВСУ обстреливали город и регион во время президентских выборов в России?

Как ВСУ обстреливали Белгород 16 марта

Губернатор Гладков сообщил, что по Белгороду и Белгородскому району украинские войска выпустили серию снарядов из РСЗО «Вампир». 8 ракет были сбиты на подлете к городу, однако некоторые успели нанести удары. Минобороны РФ подтвердило информацию об обстреле, который произошел около 08:00. В результате удара в городе есть погибшие и пострадавшие.

Кроме того, по информации Минобороны, над Белгородом была сбита тактическая ракета «Точка-У». В городе около 08:00 сработала сирена ракетной опасности. Об ударе не сообщается, тревога была отменена через 10 минут.

В районе деревни Глотово под Грайвороном украинский БПЛА-камикадзе нанес удар по легковому автомобилю.

«В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, находившиеся в ней. У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины — проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей», — сообщил оперштаб Белгородской области.

Сколько погибших в результате обстрела Белгорода

Согласно официальным данным, в результате удара по Белгороду 2 человека погибли и еще 3 пострадали. Об этом сообщил губернатор Гладков.

«Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нем не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте. За жизнь ее сына борются медики: у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки», — сообщил губернатор.

Фото: t.me/vvgladkov Белгород, результаты обстрела со стороны Украины

В Белгороде повреждено 15 автомобилей, в семи домах выбило стекла. Также есть разрушения на детской площадке в Дубовом недалеко от «СитиМолла».

Где еще атаковали ВСУ 16 марта

В ночь на 16 марта украинские силы нанесли серию ударов не только по Белгородской, но также по Курской, Тульской и Калужской областям. Как сообщает в своей сводке Telegram-канал «Два майора», применяются БПЛА-камикадзе самолетного типа.

В Самарской области беспилотник нанес удар по установке перегонки нефтепродуктов на Сызранском НПЗ. Губернатор Дмитрий Азаров сообщил о пожаре после удара. В той же области произошла атака на Новокуйбышевский НПЗ, где также возник пожар. Согласно заявлению властей, пострадавших при ударах не было.

Кроме того, ВСУ нанесли удары по объектам в Херсонской области, связанными с президентскими выборами в РФ.

«В Каховке обстрелом повреждено здание, где проходило голосование. Нанесены удары по Горностаевке. В Брилевке прилетело в сельсовет (в нем — избирательный участок, ранены двое мирных жителей). В Скадовске возле Дома культуры взорвалось заложенное в урну СВУ», — сообщают «Два майора».

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