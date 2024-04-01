Новый удар по Белгороду: куда попали, сколько пострадавших, чем ответит РФ

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины 1 апреля вновь нанесли ракетный удар по Белгороду. Что известно, когда это произошло, какие районы в городе попали под удар, сколько пострадавших?

Когда ВСУ нанесли новый удар по Белгороду

1 апреля около 16:14 в Белгороде сработал сигнал ракетной тревоги. ВСУ нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил местных жителей уйти в безопасное место.

Как сообщил военкор Евгений Поддубный, российским силам ПВО удалось сбить над городом 17 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Тем не менее в городе было зафиксировано несколько прилетов.

Минобороны РФ в свою очередь сообщили, что около 16:30 дежурными средствами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

Позднее МО сообщило, что системы ПВО около 18:30 сбили 19 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью.

Какие районы в Белгороде попали под удар ВСУ

Как сообщил Telegram-канал «Белгород № 1», удар ВСУ пришелся по жилой застройке: как по частному сектору, так и по многоквартирным домам. В частности, прилеты были зафиксированы около детской площадки в районе кинотеатра «Русич» на проспекте Ватутина. В непосредственной близости от кинотеатра находится Белгородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Также зафиксированы прилеты на бульваре Юности, в магазин «Фермер» на Харгоре, в многоквартирный дом на ул. Шаландина. После удара пожар охватил частный дом в Вологодском переулке. Были зафиксированы повреждения многоквартирных домов на ул. Попова, Ватутина, Королева, Горького.

«В Белгороде выбиты окна в 13 квартирах восьми МКД, повреждены три частных жилых домовладения. В школе № 41 в результате прилета сильно посечен фасад здания — побита плитка, выбито порядка двадцати окон. Также повреждено три автомобиля, один из которых полностью сгорел», — сообщил по итогам обстрела Telegram-канал «Белгород № 1».

Фото: t.me/vvgladkov

Сколько пострадавших в Белгороде после удара ВСУ

По данным источника, в результате обстрела Белгорода пострадали 9 человек.

«Один мужчина в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы; у его дочери баротравма (травма внутренних органов в результате давления от взрыва. — NEWS.ru); шестеро мужчин и одна женщина доставлены в городскую больницу № 2 с осколочными ранениям разных частей тела и баротравмами», — сообщил «Белгород № 1».

Где еще были обстрелы ВСУ 1 апреля

Telegram-канал отметил, что в ходе обстрела под удар попал не только город, но и соседние поселки. В Белгородском районе в поселке Дубовое и селе Таврово повреждены по два частных домовладения. В поселке Новосадовый посечена осколками крыша одного автомобиля. В поселке Майский выбиты окна в частном домовладении.

Чуть позже губернатор Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Поповка в Краснояружском районе. Обошлось без пострадавших. В результате повреждения линии электропередачи был отключен свет сразу в нескольких населенных пунктах. Кроме того, в Поповке была повреждена линия газоснабжения.

Фото: t.me/vvgladkov

Чем Россия отвечает на ракетные удары по Белгороду

В марте президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия не станет реагировать на обстрелы Белгорода аналогичным образом и не будет наносить удары по населению Украины.

«Конечно, мы можем ответить тем же. Вот тем же можем ответить: [ударить] и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — пояснил Путин.

Когда президентские выборы в России прошли, ВКС РФ нанесли серию массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре, военным объектам на Украине и центрам принятия решений ВСУ. Некоторые из ударов аналитики назвали наиболее массированными с начала СВО. В результате Украина лишилась значительной части своих электрогенерирующих мощностей, такие города, как Одесса и Харьков, остались без света.

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