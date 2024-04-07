Новый теракт? Что известно об убийстве полицейского в Подмосковье 7 апреля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сегодня, 7 апреля, в Московской области введен план «Сирена» после нападения на полицейских. Где произошло нападение, что случилось, сколько погибших, подтверждаются ли сообщения о теракте?

Где произошло нападение на полицейских в Подмосковье

7 апреля в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о нападении неизвестных на полицейских в Черноголовке в Ногинском районе Подмосковья.

Предварительно, нападавшие скрылись на черном мотоцикле. Введен план «Сирена», в рамках которого организуются усиленные посты на дорогах области. Telegram-канал «112» со ссылкой на свои источники сообщает, что нападение произошло во время засады на наркодилеров.

«По информации нашего источника, они ловили закладчика, но тот неожиданно открыл огонь из пистолета», — пишет «112».

Уголовное дело возбуждено после нападения на полицейских в Подмосковье, где один сотрудник погиб, один ранен, сообщили в Главном следственном управлении СКР. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Сколько погибших в результате нападения на полицию в Подмосковье

Изначально Telegram-каналы Baza и «ВЧК-ОГПУ» сообщили о гибели одного сотрудника полиции в результате нападения. Второй получил ранения. Однако позже стало известно о гибели двоих.

Как сообщает Readovka, были убиты оперуполномоченный и помощник участкового. Оба сотрудника — из Щелково. Неизвестные напали на них при обходе квартир. По данным РИА Новости, один из сотрудников находится в реанимации.

Канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что нападение произошло в районе 16:00 на территории СНТ «Озон» в Черноголовке. Источники не подтверждают сообщения о двух убитых. По другим данным, нападение произошло в 17:35.

«О нападении сообщил 35-летний пострадавший сотрудник МВД Григорий Серов. По его словам, был избит неизвестным, удары наносились по голове. Также один сотрудник был убит, а один ранен. Прямо сейчас мотоцикл чёрного цвета без номеров под управлением предполагаемого преступника едет по трассе М-11 в сторону Санкт-Петербурга», — пишет «ВЧК-ОГПУ».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что такое план «Сирена», при чем здесь теракт в «Крокус Сити»

Как отмечает Telegram-канал BRIEF, в последний раз в Подмосковье план «Сирена» вводился 22 марта из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Тогда правоохранители преследовали белый автомобиль Renault, на котором уехали из Красногорска предполагаемые исполнители теракта.

Как пишет Ura.ru, план «Сирена» подразумевает за собой комплекс мер для задержания преступных группировок, для розыска вооруженных и опасных преступников, а также для пресечения беспорядков. При введении такого плана вооруженные силовики делят между собой зоны контроля и, имея на руках ориентировки, патрулируют территории, могут задерживать людей и проводить досмотры. На дорогах же при такой мере выставляются посты ДПС, которые останавливают подозрительные автомобили и могут проводить досмотры машин.

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