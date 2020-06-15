Новые подозреваемые появились в деле о стрельбе в Москве

https://static.news.ru/photo/8c1225a0-af28-11ea-8502-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали двух человек, которых подозревают в причастности к стрельбе на Ленинском проспекте.

Предполагаемые находятся в автомобиле, которые остановили силовики. Машина стоит на улице Вавилова, передаёт Mash.

ЧП произошло у гостиницы «Салют». Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов такси. Огонь по ним открыл проходивший мимо мужчина. Предполагается, что он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. В результате двое полицейских были ранены.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Прокурор Москвы Денис Попов поставил его на особый контроль.

Предполагается, что на полицейских напал приезжий с Кавказа. По некоторым данным в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативники допрашивают таксиста, ставшего свидетелем ЧП. Появилась информация, что нападавший умер в больнице, однако в СК это опровергли.