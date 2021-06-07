Новосибирец попытался поджечь машину при встрече с ДПС

https://static.news.ru/photo/c2881dee-c6ef-11eb-81df-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный житель Новосибирской области попытался поджечь машину, за рулём которой была его нетрезвая знакомая. Он принял такое решение после аварии, на которую приехали сотрудники ДПС, передаёт «МК в Новосибирске».

Женщина была за рулём без прав. Сотрудники полиции вызвали эвакуатор и составили на неё протокол, что не понравилось сидящему на пассажирском сиденье мужчине. Он отказался покидать машину, а затем вылил бензин в салон и пригрозил поджечь его и причинить вред себе.

Сотрудники правоохранительных органов вызвали пожарных. Пока спасатели ехали, машина действительно загорелась из-за неосторожных действий мужчины.

Сотрудники МЧС потушили огонь за несколько секунд, после чего вытащили поджигателя из автомобиля. Он был агрессивен и представители ДПС надели на него наручники. После этого мужчину передали медикам, которые отвезли его в областную больницу.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ прорабатывает совместно с ГИБДД изменения в ПДД, связанные с пьяной ездой. Ведомства хотят установить алкозамки на все автомобили человека, который хотя бы раз попадался за рулём в нетрезвом виде.

Кроме того, сотрудники Министерства внутренних дел подготовили проект приказа о скрытом надзоре, разрешающем работникам ГИБДД в соответствующей ситуации фиксировать ряд правонарушений, в числе которых разговор по телефону за рулём или опасное вождение.