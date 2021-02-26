Нижегородский губернатор подтвердил версию о газе при взрыве в доме

https://static.news.ru/photo/10beed54-7866-11eb-9bd3-96000091f725_660.jpg Фото: 52.mchs.gov.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о причине взрыва в жилом доме в столице региона. По его словам, инцидент произошёл из-за газа.

Что касается причин происшествия, то можно говорить о том, что причиной стало не газовое оборудование в кафе. Приоритетной версией следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы. Это предварительный вывод, его будут перепроверять, — подчеркнул он.

Политик отметил, что в настоящий момент свою экспертизу завершает компания «Газпром газораспределение Нижний Новгород». Эксперты организации выяснят, есть ли источники утечки газа, чтобы можно было вернуть электричество в дом.

Губернатор лично приезжало на место ЧП, чтобы оценить его масштабы, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, взрыв в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде прогремел утром 26 февраля. По словам очевидцев, эпицентром стал суши-бар. Ударная волна повредила автомобили, припаркованные поблизости. Согласно предварительным данным, пострадал один человек, он госпитализирован. Предполагается, что под завалами может находиться женщина — сотрудница стоматологической клиники. Ведутся её поиски. Из дома эвакуированы 68 человек. Начальник главка МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков рассказал, что дом не был газифицирован.