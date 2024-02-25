Невидимая смерть: почему заподозрили убийство зоозащитницы из Екатеринбурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зоозащитница из Екатеринбурга Александра Щербакова вместе с дочерью погибла дома при странных обстоятельствах. Что с ними случилось, могло ли это быть убийством, кто и почему мог угрожать женщине?

Что случилось с зоозащитницей из Екатеринбурга

23 февраля стало известно, что зоозащитницу нашли мертвой в своей квартире вместе с 16-летней дочкой Мирой. Тела обнаружил старший сын Щербаковой. По предварительным данным, причиной смерти стала утечка газа. Тело Александры лежало на полу в коридоре, а ее дочери — в ванной.

Вместе с Щербаковыми погибли все животные, которые жили в квартире: три собаки, четыре кошки и морская свинка.

«Саша всегда была очень позитивным и открытым человеком. Всегда была готова помогать в любом деле. Дома у нее жили несколько спасенных кошек и собак. <...> Мы все потрясены этой трагедией, поверить до сих пор сложно в случившееся», — рассказала руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман.

Почему заподозрили убийство

В соцсетях обратили внимание на странные обстоятельства смерти зоозащитницы и ее дочери.

«Что за утечка газа? Было бы понятно, если бы их обнаружили в постелях, но в ванной? Неожиданно газ растекся, даже одеться не успела?» — обратил внимание в комментариях на E1.RU пользователь Тиль Уленшпигель.

На те же обстоятельства обратили внимание и другие, высказав версию об убийстве.

«Как можно умереть в коридоре или в ванной от утечки газа? Во сне — поверю. А так — странно как-то. Ходила по квартире, не чувствовала газ и упала замертво на месте? Отравил кто-то по-любому...» — написала в комментариях во «ВКонтакте» Аня Попова.

Другие отметили, что многочисленные домашние животные почувствовали бы запах газа — как бытового, так и угарного — задолго до хозяев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Выли бы, мяукали, понятно, что не сходится что-то. Хотя за что безобидных людей убирать?» — недоумевает Ирина Снежных.

Большинство людей, которые оставили комментарии в связи со смертью зоозащитницы, выразили сочувствие ее семье и близким. Однако в комментариях анонимные пользователи обвинили Щербакову в создании «притона» для животных в городской квартире.

«Собаки и кошки должны были бесноваться и выть. И соседи звонить в 04. Такая нехилая утечка газа — и никто не почуял. А все потому, что одоратора мало в газ сейчас льют, в 1975-м бы воняло на весь подъезд. И еще потому, что собачники и кошатники воняют на весь дом так, что газ никто и не почуял. Повезло, сейчас бы соседи под завалами встречали праздник», — написал пользователь Shveik.

Анонимные комментаторы выступили с предположением, что зоозащитница погибла из-за своих животных.

«Если собаки прогрызли газовое оборудование, то кто виноват? Зачем так много собак держать в квартире? Жалко только соседей. Видимо, там постоянный лай, вой и вонь были», «Соседи рады, зверинец вымер, наступила тишина, вонь ушла», «Есть мнение, что в квартире с кучей животных запах газа не особо выделялся на фоне запаха от животных», пишут анонимные комментаторы.

Некоторые предположили, что Александра Щербакова якобы с ненавистью относилась к «противникам зоошизы» и «строчила реплики, полные ненависти к людям». Комментаторы, однако, не упомянули об угрозах в адрес зоозащитницы.

Что говорят власти и газовщики

Бывший супруг Александры Щербаковой рассказал E1.RU, что в квартире у погибших ведутся следственные действия. Основной версией остается отравление бытовым газом либо продуктами его сгорания.

«Следователи изъяли газовую колонку. И всю документацию, когда ее устанавливали и когда меняли. <...> Но в газовой службе сказали, что они не несут ответственности за газовый водонагреватель. В УК (управляющей компании. — NEWS.ru) говорят, что это сложный механизм и они за него тоже ответственности нести не могут. Поэтому сейчас выясняют, кто за него ответственен», — рассказал бывший супруг.

В региональном Следственном комитете отказались прокомментировать E1.RU гибель зоозащитницы.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александра и Мира были похоронены на Восточном кладбище Екатеринбурга 24 февраля. URA.RU отмечает, что газовщики не обнаружили утечки газа. При этом «Екатеринбурггаз» не обслуживал дом, в котором жили погибшие, с 2019 года.

Газовщики, однако, считают, что причина смерти Щербаковой и ее семьи не связана с газом.

«В квартире установлены проточный газовый водонагреватель и газовая плита. Прибывшая на место аварийная бригада провела опрессовку газопроводов — падения давления не зафиксировано. В кухне и смежных помещениях сделаны замеры — загазованность отсутствовала. Таким образом, версия ряда СМИ об утечке природного газа несостоятельна», — сообщили в пресс-службе «Екатеринбурггаза».

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