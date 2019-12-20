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Экстренные службы проверяют данные о «минировании» всех мостов на территории Москвы. Подобные сообщения около трёх недель поступают в различные ведомства столицы и Санкт-Петербурга. Специалисты ни разу не нашли взрывных устройств.

Злоумышленники угрожали взорвать станции метро, суды и социальные объекты, пишет РИА Новости. 20 декабря текущего года неизвестные вновь заявили о бомбах, заложенных в столичных детских садах и школах. 9 декабря...