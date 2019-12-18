Стрельба произошла возле здания ФСБ на площади Воровского в Москве. На месте ЧП работают представители экстренных служб, сообщил источник NEWS.ru.
Очевидцы рассказали об автоматных очередях. Полицейские прячутся за машиной.
Доложили, что в здании ФСБ на Лубянке стрельба. В городе введён план "Сирена".— Путин говорит (@CzarSays)
По неподтверждённой информации, погибли два сотрудника
pic.twitter.com/nq44gIWl5M December 19, 2019
Согласно предварительной информации, в результате ЧП погибли от одного до трёх силовиков. В столице введи план «Сирена».
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Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Ростовской области на хуторе Чернозубов произошла перестрелка, погибли пять человек. Четыре участника инцидента были объявлены в розыск.
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