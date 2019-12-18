Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стрельба произошла возле здания ФСБ на площади Воровского в Москве. На месте ЧП работают представители экстренных служб, сообщил источник NEWS.ru.

Очевидцы рассказали об автоматных очередях. Полицейские прячутся за машиной.

Согласно предварительной информации, в результате ЧП погибли от одного до трёх силовиков. В столице введи план «Сирена».

Telegram-канал 112 сообщает, что всего нападавших было двое, один из стрелков вёл прицельный огонь.На объектах ФСБ ввели план «Крепость».

Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Ростовской области на хуторе Чернозубов произошла перестрелка, погибли пять человек. Четыре участника инцидента были объявлены в розыск.

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