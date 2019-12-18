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Родители нашли кровоподтёк у своего сына. Они обнаружили, что воспитательница дошкольной группы московской школы № 1241 нанесла травму малышу и попыталась скрыть этот факт при помощи зелёнки.

Педагог попыталась успокоить ребёнка и сильно схватила его за плечо, из-за чего остался синяк. Она решила измазать всю группу антисептическим средством, объяснив детям, что это — игра в «раскраски», передаёт...