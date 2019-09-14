Злоумышленники напали на участника протестов в Улан-Удэ Олега Бадмаева возле его дома. Несколько человек повалили его на землю, избили и пытались похитить.
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По его словам, злоумышленники объясняли это тем, что он поддерживает бывшего кандидата в мэры города, участвующего в протесте, Вячеслава Мархаева.
После нападения он узнал, что по месту его жительства в Улан-Удэ и в дом в сельской местности, где Бадмаев зарегистрирован, а также на работу к его сестре приходили силовики. Они интересовались местом нахождения оппозиционера.
Это уже второе нападение на активиста из Бурятии за последние несколько дней. Так, в ночь на 12 сентября его пытались похитить неизвестные люди в штатском и масках.
Как писал News.ru, ранее силовики завели уголовное дело в связи с якобы «применением насилия в отношении представителя власти» во время стихийного митинга жителей Улан-Удэ, не согласных с данными местного избиркома по итогам выборов мэра города. Позднее был задержан подозреваемый, который мог распылить газовый баллончик в сторону полицейского.
До этого глава Бурятии Алексей Цыденов остался доволен действиями силовиков, разогнавших митинг, назвав их «сдержанными и профессиональными».