https://static.news.ru/photo/70d72022-d703-11e9-bc0a-fa163e074e61_660.jpg Олег Бадмаев Фото: Анатолий Чепига/vk.com

Злоумышленники напали на участника протестов в Улан-Удэ Олега Бадмаева возле его дома. Несколько человек повалили его на землю, избили и пытались похитить.

Как пишет « ОВД-инфо », неизвестные хотели затолкать Бадмаева в машину и угрожали отвезти в лес, где он будет рыть себе могилу. Но активисту удалось вырваться и сбежать от нападавших.

По его словам, злоумышленники объясняли это тем, что он поддерживает бывшего кандидата в мэры города, участвующего в протесте, Вячеслава Мархаева.

После нападения он узнал, что по месту его жительства в Улан-Удэ и в дом в сельской местности, где Бадмаев зарегистрирован, а также на работу к его сестре приходили силовики. Они интересовались местом нахождения оппозиционера.

Это уже второе нападение на активиста из Бурятии за последние несколько дней. Так, в ночь на 12 сентября его пытались похитить неизвестные люди в штатском и масках.

Как писал News.ru, ранее силовики завели уголовное дело в связи с якобы «применением насилия в отношении представителя власти» во время стихийного митинга жителей Улан-Удэ, не согласных с данными местного избиркома по итогам выборов мэра города. Позднее был задержан подозреваемый, который мог распылить газовый баллончик в сторону полицейского.

До этого глава Бурятии Алексей Цыденов остался доволен действиями силовиков, разогнавших митинг, назвав их «сдержанными и профессиональными».