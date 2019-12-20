Экстренные службы проверяют данные о «минировании» всех мостов на территории Москвы. Подобные сообщения около трёх недель поступают в различные ведомства столицы и Санкт-Петербурга. Специалисты ни разу не нашли взрывных устройств.
Злоумышленники угрожали взорвать станции метро, суды и социальные объекты,
20 декабря текущего года неизвестные вновь заявили о бомбах, заложенных в столичных детских садах и школах.
9 декабря в Москве эвакуировали около 14 тысяч детей. Анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в детсады на Кронштадтском бульваре, улице Маршала Катукова, бульваре Яна Райниса, школу на Бусиновской Горке и в другие образовательные учреждения. В общей сложности проверки прошли в 40 садах и школах, писал NEWS.ru.
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