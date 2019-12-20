https://static.news.ru/photo/ffedb6d0-233a-11ea-84de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экстренные службы проверяют данные о «минировании» всех мостов на территории Москвы. Подобные сообщения около трёх недель поступают в различные ведомства столицы и Санкт-Петербурга. Специалисты ни разу не нашли взрывных устройств.

Злоумышленники угрожали взорвать станции метро, суды и социальные объекты, пишет РИА Новости.

20 декабря текущего года неизвестные вновь заявили о бомбах, заложенных в столичных детских садах и школах.

9 декабря в Москве эвакуировали около 14 тысяч детей. Анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в детсады на Кронштадтском бульваре, улице Маршала Катукова, бульваре Яна Райниса, школу на Бусиновской Горке и в другие образовательные учреждения. В общей сложности проверки прошли в 40 садах и школах, писал NEWS.ru.