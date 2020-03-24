https://static.news.ru/photo/087a22d6-6dd0-11ea-8b45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Шереметьево получил сообщения о взрывных устройствах, которые могут находиться в четырёх лайнерах, следующих в Москву или из неё.

«Заминированы» самолёты, следующие из столицы в Волгоград, Уфу и Тюмень, а также борт, направляющийся из Санкт-Петербурга в Москву, передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Накануне в Шереметьево поступило сразу восемь сообщений о «минировании». Информация о взрывчатке не подтвердились, писал NEWS.ru.

Предупреждения об угрозах взрыва самолётов начали поступать с 3 марта. С начала волны анонимных сообщений об «угрозах взрывов» на российских лайнерах все оповещения оказывались ложными. «Взрыватели» вымогают биткоины и угрожают продолжить «минирование» аэропортов, судов и самолётов.