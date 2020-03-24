Аэропорт Шереметьево получил сообщения о взрывных устройствах, которые могут находиться в четырёх лайнерах, следующих в Москву или из неё.
«Заминированы» самолёты, следующие из столицы в Волгоград, Уфу и Тюмень, а также борт, направляющийся из Санкт-Петербурга в Москву,
Накануне в Шереметьево поступило сразу восемь сообщений о «минировании». Информация о взрывчатке не подтвердились, писал NEWS.ru.
Предупреждения об угрозах взрыва самолётов начали поступать с 3 марта. С начала волны анонимных сообщений об «угрозах взрывов» на российских лайнерах все оповещения оказывались ложными. «Взрыватели» вымогают биткоины и угрожают продолжить «минирование» аэропортов, судов и самолётов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен