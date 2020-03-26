https://static.news.ru/photo/1eeec1e2-6ea8-11ea-9808-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский аэропорт Шереметьево получил сообщения о взрывных устройствах в самолётах. Анонимы заявили о минировании пяти рейсов.

Бомбы якобы заложены в лайнерах, направляющихся в столицу из Тюмени, Иркутска и Новосибирска, а также из Москвы в Саранск и Челябинск, передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Накануне в Шереметьево поступило сразу восемь сообщений о «минировании». Информация о взрывчатке не подтвердились, писал NEWS.ru.

Предупреждения об угрозах взрыва самолётов начали поступать с 3 марта. С начала волны анонимных сообщений об «угрозах взрывов» на российских лайнерах все оповещения оказывались ложными. «Взрыватели» вымогают биткоины и угрожают продолжить «минирование» аэропортов, судов и самолётов.