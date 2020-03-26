Московский аэропорт Шереметьево получил сообщения о взрывных устройствах в самолётах. Анонимы заявили о минировании пяти рейсов.
Бомбы якобы заложены в лайнерах, направляющихся в столицу из Тюмени, Иркутска и Новосибирска, а также из Москвы в Саранск и Челябинск,
Накануне в Шереметьево поступило сразу восемь сообщений о «минировании». Информация о взрывчатке не подтвердились, писал NEWS.ru.
Предупреждения об угрозах взрыва самолётов начали поступать с 3 марта. С начала волны анонимных сообщений об «угрозах взрывов» на российских лайнерах все оповещения оказывались ложными. «Взрыватели» вымогают биткоины и угрожают продолжить «минирование» аэропортов, судов и самолётов.
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