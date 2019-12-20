https://static.news.ru/photo/e8063cf8-24a3-11ea-b496-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Kurov/NEWS.ru

Трое мужчин проникли в депо «Братеево» метро Москвы. Неизвестных заметил на территории предприятия электрик.

Позже стало известно, что граждане работают в фирме, занимающейся установкой мачт для камер наблюдения. Однако работы в день инцидента не было запланировано, передаёт РЕН ТВ. Задержанных доставили в полицию для выяснения обстоятельств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что администрация столичного метрополитена получила сообщение о взрывных устройствах, заложенных на всех станциях подземки. ЧП произошло 20 декабря 2019 года.

9 декабря в Москве эвакуировали около 14 тысяч детей. Анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в детсады на Кронштадтском бульваре, улице Маршала Катукова, бульваре Яна Райниса, школу на Бусиновской Горке и в другие образовательные учреждения. В общей сложности проверки прошли в 40 садах и школах.