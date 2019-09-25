https://static.news.ru/photo/9affeebe-dfab-11e9-be8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Мужчина, в поведении которого наблюдались признаки неадекватности, распылил в сторону полицейских содержимое газового баллончика на юго-западе Москвы, сообщили в ГУ МВД.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозреваемого во время пресечения административного правонарушения, передаёт РИА Новости . Он попытался скрыться после нападения.

В результате один из силовиков был госпитализирован, однако продолжил службу после получения помощи врачей.

Инцидент произошёл в доме 135 по Ленинскому проспекту. Личность предполагаемого преступника установлена, в отношении него ведётся проверка.

Ранее News.ru писал, что житель Туркменского района Ставрополья напал на полицейского. Против агрессора возбудили уголовное дело.