Мужчина, в поведении которого наблюдались признаки неадекватности, распылил в сторону полицейских содержимое газового баллончика на юго-западе Москвы, сообщили в ГУ МВД.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозреваемого во время пресечения административного правонарушения, передаёт
В результате один из силовиков был госпитализирован, однако продолжил службу после получения помощи врачей.
Инцидент произошёл в доме 135 по Ленинскому проспекту. Личность предполагаемого преступника установлена, в отношении него ведётся проверка.
Ранее News.ru писал, что житель Туркменского района Ставрополья напал на полицейского. Против агрессора возбудили уголовное дело.